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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından transfer çalışamaları hız kazandı.

VEDAT MURIQI TRANSFERİNDE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Aziz Yıldırım seçim sürecinde iki santrfor alacağının sözünü verdikten sonra 8 yıl sonra oturduğu başkanlık koltuğunda ilk olarak Mallorca'dan takımın eski golcüsü Vedat Muriqi için her konuda anlaşma sağladı.

Kosovalı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE SERHOU GUIRASSY'İ DE RENKLERİNE BAĞLAMAYA HAZIRLANIYOR

Vedat Muriqi ile birlikte ikinci santrfor transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre; Borussia Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği bir profesyonel, Gineli yıldız Serhou Guirassy ile bir görüşme yaparak son şartları konuşacak.

Borussia Dortmund'da geçtiğimiz sezon 46 maçta 22 gol, 6 asistle oynayan 30 yaşındaki golcü oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin kısa süre içerisinde netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

Böylelikle Fenerbahçe yaz transfer dönemine santrfor sorununu çözerek başlamış olacak.