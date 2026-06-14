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TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım’ın, Selçuk Şahin’i teknik ekipte değerlendirebileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Batman Petrolspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026-2027 futbol sezonu için Teknik Direktör Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Son olarak Eyüpspor’u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle Trendyol Süper Lig’de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.