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Kaynak: İHA

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde gerçekleştirilen bir bungee jumping etkinliği ölümle sonuçlandı. İddiaya göre 21 yaşındaki bir kadın, güvenlik halatları bağlanmadan köprüden aşağı bırakıldı.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen genç kadın ağır şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayın ardından genç kadının güvenlik ekipmanları takılmadan atlatıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplarken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel kaynaklara göre kazanın ardından bazı organizasyon görevlileri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ve helikopter destekli operasyon sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 6 kişi gözaltına alındı.

NİŞANLISI DA OLAY YERİNDEYDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden genç kadının nişanlısı da atlayış sırasında köprüde bulunuyordu. Acı haberi alan nişanlının fenalaştığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirtildi.