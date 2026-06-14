Yeniçağ Gazetesi
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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar

Kastamonu'da refüje çarparak duran otomobildeki yaralı sürücüye yardım etmek isteyen vatandaşlara kontrolden çıkan başka bir araç çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 1

Kastamonu'da meydana gelen zincirleme kaza, yardım etmek için duran vatandaşların da yaralanmasına neden oldu

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 2

İlk kazada refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışanlar, ikinci bir aracın çarpmasıyla büyük panik yaşadı.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 3

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Saraçlar Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 4

M.A.E. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki kaldırıma çarparak durdu.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 5

Yardıma koşanlara araç çarptı
Kazayı gören vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı sürücüyü otomobilden çıkarmaya çalıştı.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 6

Bu sırada aynı yönde ilerleyen A.Ö. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce kaza yapan araca ve yardım eden vatandaşlara, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 7

Çarpışmanın etkisiyle ikinci kazaya karışan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 8

1 yaralının durumu ağır
Kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 9

Yaralılardan İsmail B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 10

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar - Resim: 11
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