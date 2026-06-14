Kastamonu'da meydana gelen zincirleme kaza, yardım etmek için duran vatandaşların da yaralanmasına neden oldu
Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar
Kastamonu'da refüje çarparak duran otomobildeki yaralı sürücüye yardım etmek isteyen vatandaşlara kontrolden çıkan başka bir araç çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Kaynak: İHA
İlk kazada refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışanlar, ikinci bir aracın çarpmasıyla büyük panik yaşadı.
Kaza, Merkez ilçeye bağlı Saraçlar Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
M.A.E. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki kaldırıma çarparak durdu.
Yardıma koşanlara araç çarptı
Kazayı gören vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı sürücüyü otomobilden çıkarmaya çalıştı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen A.Ö. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce kaza yapan araca ve yardım eden vatandaşlara, ardından da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle ikinci kazaya karışan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
1 yaralının durumu ağır
Kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.