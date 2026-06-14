Yaralıyı kurtarmaya çalışırken can pazarının ortasında kaldılar

1 yaralının durumu ağır

Kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.