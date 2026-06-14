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Kaynak: ANKA

İran'ın Dini Lideri lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde yaptığı açıklamada, "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir" dedi.

Hamaney, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İran halkına "milli birlik" çağrısı yaptı. "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir" diyen Hamaney, başta siyasetçiler olmak üzere herkesin toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiğini belirtti.

İran ile ABD arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptı son günlerde ülkede tartışmalara neden olmuştu.

İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılması ve uranyumun seyreltilmesine ilişkin maddelerin yer aldığını belirterek, buna karşın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konularında belirsizlikler bulunduğunu ifade etmişti.

Nebeviyan, mutabakat metnine ilişkin değerlendirmesinde, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" demişti.

Öte yandan başkent Tahran'daki İbni Sina Meydanı'nda toplanan bir grup İranlı da ABD ile yürütülen görüşmelere karşı gösteri düzenlemişti.

Gösteride İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aleyhine sloganlar atılmıştı.