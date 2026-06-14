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Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız, D Grubu'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkıyor.

Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın hakemi ise Venezuela Futbol Federasyonu'ndan J. Valenzuela.

Bizim Çocuklar, grupta diğer maçlarına ev sahibi ABD ve Paraguay karşısında çıkacak.

AVUSTRALYA KARŞISINDA 3. MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan iki mücadeleyi de milliler kazandı. Türkiye, Mayıs 2004'te oynanan karşılaşmalarda rakibini 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Tarihi karşılaşma öncesi A Milli Takımımız ve Avustralya'nın ilk 11'leri belli oldu.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Barış Alper, Kerem

AVUSTRALYA 1-0 TÜRKİYE (CANLI ANLATIM)

Valenzuela'nın düdüğüyle tarihi maça Avustralya başladı.

MERİH DEMİRAL ARAYA GİRDİ

2' Avustralya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta O'Neill, ortasını yaptı, Merih Demiral araya girerek tehlikeyi önledi.

HAKAN ŞUTUNU ATTI! TOP KORNERE ÇIKTI

3' Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu şutunu çekti; Avustralya savunması araya girdi ve top kornere çıktı.

AVUSTRALYA SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

6' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına yolladığı derin pasta Avustralya savunmasından Burgess araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

UĞURCAN ÇIKTI VE TOPU KONTROL ETTİ

8' Avustralya’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direğe yönelen topu kalecimiz Uğurcan Çakır çıkarak kontrol etti.

BARIŞ'IN ORTASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI

13' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ortasını yaptı; top doğrudan dışarı çıktı.

MERİH DEMİRAL'DAN KRİTİK MÜDAHALE

16' Avustralya'da sağ kanatta topa buluşan Toure, Merih Demiral'ı çalımlayıp ceza sahası içine girmek istedi; deneyimli futbolcumuzun kritik müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

FERDİ'NİN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

19' Kaptan Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ferdi, gelişine şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

SU MOLASI NEDENİYLE OYUN DURDU

22' Su molası sebebiyle müsabaka durdu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

25' Su molasının bitmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

27' Avustralya'da ceza sahası içinde topla buluşan Irankunda, golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.