A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar günü (bugün) TSİ 07.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.
24 YILLIK HASRET BİTİYOR
Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, büyük bir heyecan ve özlemle beklenen turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
KIRMIZI FORMAYLA SAHADA OLACAKLAR
Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşısında kırmızı forma ile mücadele edecek.
Avustralya karşısında sahaya kırmızı formamızla çıkacağız.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 13, 2026
#BizimÇocuklar🇹🇷 | #AUSTUR | #TürkÖndeTürkİleri | @Nike pic.twitter.com/HvRcKn2SHQ
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, Hakan, İsmail, Orkun, Barış Alper, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu