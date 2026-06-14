A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar günü (bugün) TSİ 07.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

Dünya Kupası'nda sahne sırası Bizim Çocuklar'da: İşte muhtemel 11'ler - Resim : 1

24 YILLIK HASRET BİTİYOR

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, büyük bir heyecan ve özlemle beklenen turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Dünya Kupası'nda sahne sırası Bizim Çocuklar'da: İşte muhtemel 11'ler - Resim : 2

KIRMIZI FORMAYLA SAHADA OLACAKLAR

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşısında kırmızı forma ile mücadele edecek.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, Hakan, İsmail, Orkun, Barış Alper, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu