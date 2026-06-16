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Basketbol Süper Ligi final serisi 2. müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-mücadeleyi kazanarak seride durumu 1-1'e getirirken, maçın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş GAİN'in oyuncusu Canberk Kuş, sosyal medya üzerinden mücadelede eşi ve yanındakilerin saldırıya uğradığını açıkladı.

İşte Canberk Kuş'un Instagram hesabından yaptığı açıklama:

"15.06.2026 tarihinde Ülker Sports Arena'da oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında eşim ve yanındakiler sporun birleştirici ruhuna taban tabana zıt, barbarca bir vandalizm ve fiili saldırının mağduru olmuştur.

Beşiktaşlı Canberk Kuş, Fenerbahçe Beko karşılaşmasında eşinin ve yanındakilerin fiziki saldırıya uğradığını açıkladı.Skorlar değişir, şampiyonluklar gelir geçer. Ancak insan canına, malına ve güvenliğine kasteden bu zihniyetin spor dünyasında yeri yoktur. Yaşananlar sadece eşime değil, Türk sporunun marka değerine centilmenliğe ve stadyumları dolduran binlerce gerçek sporseverin huzuruna yapılmış açık bir saldırıdır.

'Spor dostluk ve saygı zemininde yükselen bir kültürdür'

Bu holiganlığı ve vandallığı gerçekleştirenlerin ne izledikleri kulübü ne de gerçek taraftarlık bilincini temsil etmediklerini biliyoruz. Bu nedenle münferit gibi görünse de organize bir nefretin ürünü olan bu olayın takipçisi olmak benim için artık toplumsal bir görevdir.

Bu doğrultuda; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren ve güvenlik zaafiyetine sebebiyet veren sorumlular hakkında gerekli hukuki süreç resmen başlatılmıştır. Emniyet güçlerimizin ve adli makamların deliller ve kamera kayıtları ışığında,fail ya da failleri en kısa sürede adalete teslim edeceğine inancım tamdır. TBF ve ilgili kulüp yöneticilerinin bu holiganliga karşı en ağır yaptırımı uygulayacağından şüphe duymuyorum.

Yaşanan bu çirkin olay karşısında geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda duran tüm Emniyet mensupları, kulüp yöneticileri, sporseverler ve basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.