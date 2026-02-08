Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup etti.

Derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe ikinci yarıda adeta gol yağdırdı.

47. dakikada Busem Şeker, 51. ve 55. dakikalarda Plummer ve 66. dakikada Otu’nun golleriyle skor 4-0’a geldi. Beşiktaş, 89. dakikada Lara Pintassilgo ile farkı bire indirdi ve maç 4-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 52 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Beşiktaş ise 32 puanda kalmış oldu.