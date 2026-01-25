Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, evinde oynadığı maçta Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u ezici bir üstünlükle 18-0 mağlup etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, adeta gol yağmuru başlattı. İlk yarıda 7 gol bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda da durmadı ve toplamda 18 gole ulaştı. Bu sonuç, ligin bu sezonki en farklı skorlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü ve puanını 46'ya yükseltti. ALG Spor ise zorlu fikstüründe ağır bir yenilgi daha alarak 6 puanda kaldı.