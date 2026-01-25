Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, evinde oynadığı maçta Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u ezici bir üstünlükle 18-0 mağlup etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, adeta gol yağmuru başlattı. İlk yarıda 7 gol bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda da durmadı ve toplamda 18 gole ulaştı. Bu sonuç, ligin bu sezonki en farklı skorlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'den ALG Spor'a tarihi fark: Maçı 18-0 kazandılar - Resim : 1

Fenerbahçe bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü ve puanını 46'ya yükseltti. ALG Spor ise zorlu fikstüründe ağır bir yenilgi daha alarak 6 puanda kaldı.