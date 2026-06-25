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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Eurohoops’un haberine göre sarı-lacivertliler, Shane Larkin ile her konuda anlaşma sağladı. Anadolu Efes ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyun kurucunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Shane Larkin, EuroLeague’de 12 karşılaşmada görev aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun Shane Larkin’in yanı sıra 5 oyuncuyla daha anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Nando De Colo, Khem Birch, Devon Hall ve Jilson Bango gibi ismlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmaya hazırlandığı isimler şöyle:

Braxton Key (Valencia), Shavon Shields (Olimpia Milano), Marcus Bingham (UNICS Kazan), Trent Forrest (Baskonia) ve Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius).