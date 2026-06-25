Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Eurohoops’un haberine göre sarı-lacivertliler, Shane Larkin ile her konuda anlaşma sağladı. Anadolu Efes ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyun kurucunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko’dan transfer bombası: Shane Larkin ve 5 isimle anlaşma - Resim : 1

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Shane Larkin, EuroLeague’de 12 karşılaşmada görev aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun Shane Larkin’in yanı sıra 5 oyuncuyla daha anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Nando De Colo, Khem Birch, Devon Hall ve Jilson Bango gibi ismlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmaya hazırlandığı isimler şöyle:

Braxton Key (Valencia), Shavon Shields (Olimpia Milano), Marcus Bingham (UNICS Kazan), Trent Forrest (Baskonia) ve Ignas Sargiunas (Rytas Vilnius).

Fenerbahçe Beko'da 4 isimle daha yollar ayrıldıFenerbahçe Beko'da 4 isimle daha yollar ayrıldıSpor