Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Gain'i 3-1 mağlup ederek 13. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'da kadro yapılanması başladı.
Sarı-lacivertli ekip, Khem Birch'den sonra Devon Hall ile yollarını ayırdı.
KHEM BIRCH’E VEDA
Khem Birch’e Teşekkürlerimizle!
2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.
Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.
Khem Birch’e Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026
2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.
Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası… pic.twitter.com/i1HIo483x0
DEVON HALL'A VEDA
Devon Hall'a Teşekkürlerimizle!
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.
Devon Hall’a Teşekkürlerimizle! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve… pic.twitter.com/URE7YQpCLT