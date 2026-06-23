Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Gain'i 3-1 mağlup ederek 13. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'da kadro yapılanması başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Khem Birch'den sonra Devon Hall ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon olduBeşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon olduSpor

KHEM BIRCH’E VEDA

Khem Birch’e Teşekkürlerimizle!

2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.

Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

DEVON HALL'A VEDA

Devon Hall'a Teşekkürlerimizle!

2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.