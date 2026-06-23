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Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Gain'i 3-1 mağlup ederek 13. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'da kadro yapılanması başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Khem Birch'den sonra Devon Hall ile yollarını ayırdı.

KHEM BIRCH’E VEDA

Khem Birch’e Teşekkürlerimizle!

2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.

Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Khem Birch’e Teşekkürlerimizle! 💛💙



2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Çubuklu formamızı giyen oyuncumuz Khem Birch ile yollarımız ayrılmıştır.



Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası… pic.twitter.com/i1HIo483x0 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2026

DEVON HALL'A VEDA

Devon Hall'a Teşekkürlerimizle!

2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.