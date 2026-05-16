Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Fenerbahçe Beko zorlu maçta sahadan 96-86 galip ayrılarak normal sezonu Beşiktaş'ın önünde lider olarak tamamladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Sarı Lacivertliler bu sonuçla play-off turunda Erokspor'un rakibi oldu. Sezonun son maçının ardından play-off eşleşmeri de netleşti.

BSL play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor

Beşiktaş Gain-Galatasaray MCT Technic

Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor

Anadolu Efes-Türk Telekom