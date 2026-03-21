İki maç sonra kazanan lider sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda 23. kez sahadan galip ayrıldı. İtalyan temsilcisi ise 16. yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında dış atışlardan skor üreten İtalyan temsilcisi, birinci periyodu 23-17 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe de konuk ekip iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe Beko, savunmada EA7 Emporio Armani Milan'a karşılık vermekte zorlandı. Brooks'un liderliğinde tempolu oyununu sürdüren İtalyan ekibi, 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 19-30. Skor üretmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler karşısında kolay sayılar bulmayı sürdüren EA7 Emporio Armani Milan, 15. dakikaya 15 sayılık (19-34) farkla girdi. Fenerbahçe, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste boş hücumlar yaptı. Sarı-lacivertliler, periyodun son anlarında uzunlarıyla basketler bulsa da soyunma odasına 37-29 geride girdi.

İtalyan ekibinin peş peşe yaptığı top kayıplarının ardından arka arkaya smaçlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle hücumda ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, Tarık Biberovic'in basketiyle 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 39-41. Bu bölümde 11-0'lık seri bulan ev sahibi takım, 25. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 42-41. Horton-Tucker'ın hücumda gösterdiği performansla oyunda üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, final periyoduna 57-52 önde gitti.

Müsabakanın son çeyreğinde oyun ve skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, maçı 79-75 kazandı.

Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcu Wade Baldwin, EA7 Emporio Armani Milan karşısında son çeyrekte bulduğu basketle Avrupa Ligi kariyerinde 3000. sayı barajını aştı.

MARKO GUDURİC, ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU'NDA

Sarı-lacivertli ekibin eski basketbolcusu Marko Guduric, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan formasıyla mücadele etti.

Bu sezon ilk kez Fenerbahçe taraftarının önüne çıkan Guduric için maç öncesinde ekrana kısa bir belgesel yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar alkış ve tezahüratlarla oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Guduric'e ayrıca sarı-lacivertli kulübe katkılarından dolayı bir plaket takdim edildi.

Öte yandan Fenerbahçe formasını daha önce giyen bir başka oyuncu Nate Sestina'ya da plaket verildi.

DÜNYA DOWN SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü unutmadı.

Sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşmadan önce isimlerin anons edildiği bölümde parkeye down sendromlu bireylerle çıktı.

Fenerbahçe, müsabaka öncesindeki ısınma bölümünde "Gerçek dostlar kromozom saymaz" yazılı pankartla yer aldı.

Mücadelenin devre arasında ise down sendromlu bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

Jasikevicius: "İkinci yarıda daha fiziksel oynadık"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi oynayamadıklarını anlatan Litvanyalı başantrenör, "Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bir kez daha kapalı gişe ile karşılaşmak bizim için çok olumluydu. Böyle ortamlarda her şeyinizi sahaya yansıtmalısınız. Bunu ilk yarıda yapamadık. Rakibimiz üzerimizde baskı kurdu. Buna cevap vermekte zorlandık. İkinci yarıda daha fiziksel oynadık. Oyunu daha iyi kontrol ettik. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Puan durumunda işler böyle olduğunda başantrenörünüzü dinlemek çok da kolay olmuyor. Motivasyon anlamında iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda rotasyonu kıstıklarını belirten 50 yaşındaki başantrenör, "Hall'un yokluğunda Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker çok iyi performans gösteriyor. Bugün rakip savunma, üzerimizde önemli baskı kurdu. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Ben elimden geldiğince çok sayıda üretken oyuncuyla sahada kalmaya çalışıyorum ama kadromuzda şu anki durum itibarıyla bu kolay olmuyor." şeklinde konuştu.

İlk iki periyotta toplam 29, üçüncü çeyrekte ise 28 sayı üretmeleriyle ilgili bir soruya Jasikevicius, "Basketbolda çok fazla detay var. Bunun öncesinde birlikte mücadele etmek gerekiyor. Bunlar sahaya koyması zor detaylar. İlk yarıda bireysellikle çözüm bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyuncuların bunu değiştirmeye çalışmasından mutluyum. Oyuncularım şampiyon takım karakterine sahip. Basketbol anlamında çok iyi bir noktada değiliz. Birçok sakatlık var. Oyuncularımı anlıyorum. Zorlu bir fikstürümüz var. Mazeret üretmek yerine her zaman daha iyi olmaya çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Poeta: "Üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Giuseppe Poeta, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin gösterdiği performansa karşılık veremediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Poeta, "Takım iyi bir performans gösterdi ama yeterli değildi. Son şampiyon ve lidere karşı oynadık. Maça iyi başladık. Fiziksel oyunlarına karşılık verdik ancak üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular. Buna karşılık veremedik. Son çeyrekte geri gelmeye çalışsak da istediğimiz sonucu alamadık." diye konuştu.