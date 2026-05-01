Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanması planlanan kritik karşılaşma için erteleme kararı alındı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında oynanması beklenen mücadele, ileri bir tarihe alındı.
İki takım arasındaki maç 2 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacaktı.
ERTELEME NEDENİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, maçın EuroLeague play-off takvimi nedeniyle ertelendiği belirtildi.
YENİ TARİH SONRA AÇIKLANACAK
Açıklamada, karşılaşmanın yeni tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacağı ifade edildi.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçe Beko’nun Beşiktaş Gain’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçı, EuroLeague Playoff serisi takvimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın güncel tarihi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.”