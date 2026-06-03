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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yarı final play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk etti.

SON SANİYELERİ GERİLİM FİLMLERİNİ ARATMADI

Son saniyelere kadar nefes kesen mücadelede Sarı Lacivertliler sahadan 73-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, PJ Dozier'in son saniyede kaçırdığı boş atışla birlikte galibiyet fırsatını tepti.

Son anları gerilim filmlerini aratmayan karşılaşma sonucunda Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi ve finale bir adım daha yaklaştı.

FENERBAHÇE'YE FİNAL İÇİN TEK GALİBİYET YETİYOR

Anadolu Efes'in evinde oynanacak üçüncü maçta Fenerbahçe galibiyet alması halinde finale yükselecek.

Pablo Laso'nun öğrencileri ise seriyi uzatmak için mücadele edecek.