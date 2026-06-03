Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yarı final play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk etti.

Gerilim filmi gibi son: Dozier boş atışı kaçırdı, Fenerbahçe finale göz kırptı - Resim : 1

SON SANİYELERİ GERİLİM FİLMLERİNİ ARATMADI

Son saniyelere kadar nefes kesen mücadelede Sarı Lacivertliler sahadan 73-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, PJ Dozier'in son saniyede kaçırdığı boş atışla birlikte galibiyet fırsatını tepti.

Son anları gerilim filmlerini aratmayan karşılaşma sonucunda Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi ve finale bir adım daha yaklaştı.

Gerilim filmi gibi son: Dozier boş atışı kaçırdı, Fenerbahçe finale göz kırptı - Resim : 2

FENERBAHÇE'YE FİNAL İÇİN TEK GALİBİYET YETİYOR

Anadolu Efes'in evinde oynanacak üçüncü maçta Fenerbahçe galibiyet alması halinde finale yükselecek.

Pablo Laso'nun öğrencileri ise seriyi uzatmak için mücadele edecek.