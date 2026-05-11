Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine adaylığını koyan Hakan Safi, transfer görüşmeleri yapmak için gittiği İtalya'da Milan yetkilileriyle masaya oturdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; dün Milan-Atalanta maçını San Siro'ta takip eden Hakan Safi bugün de transfer görüşmeleri yapmak için Milan kulüp binasına gitti.

— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 11, 2026

RAFAEL LEAO İDDİALARI ARTTI

Hakan Safi'nin hedefindeki oyuncunun henüz kim olduğu belirsizliğini korusa da sezon sonunda Milan'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Rafael Leao'nun ismi gündemde öne çıkıyor.