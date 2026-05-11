Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine adaylığını koyan Hakan Safi, transfer görüşmeleri yapmak için gittiği İtalya'da Milan yetkilileriyle masaya oturdu.

HAKAN SAFİ MILAN KULÜP BİNASINA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; dün Milan-Atalanta maçını San Siro'ta takip eden Hakan Safi bugün de transfer görüşmeleri yapmak için Milan kulüp binasına gitti.

RAFAEL LEAO İDDİALARI ARTTI

Hakan Safi'nin hedefindeki oyuncunun henüz kim olduğu belirsizliğini korusa da sezon sonunda Milan'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Rafael Leao'nun ismi gündemde öne çıkıyor.