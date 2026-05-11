Fenerbahçe'de başkanlık seçimine adaylığını koyan Hakan Safi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Seçilmesi halinde dünya yıldızı isimleri takıma getireceği yönünde çıkan haberler sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MILAN-ATALANTA MAÇINI TAKİP ETTİ

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Hakan Safi transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti. Burada bazı temaslarda bulunan Hakan Safi'nin ayrıca San Siro'da Milan-Atalanta maçını takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARININ LEAO BEKLENTİSİ ARTTI

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Rafael Leao ihtimaline yönelik paylaşımlarda bulunarak Hakan Safi'nin Milan'dan sezon sonu ayrılması beklenen yıldız oyuncunun peşinde olduğunu öne sürdüler.