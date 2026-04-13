Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN KONTROLÜNDE GEÇTİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta Anadolu Efes farkı eritmeye çalışsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 46-40 üstün girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Soyunma odasından daha organize dönen Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri bu bölümü 69-56 önde tamamladı.

DERBİDE NET GALİBİYET

Son çeyrekte de skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, mücadeleyi 89-73 kazanarak derbide rakibine üstünlük kurdu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko ligdeki 22. galibiyetini elde etti.

ANADOLU EFES 10. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Anadolu Efes ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun kritik dönemine girilirken önemli bir kayıp yaşadı.

İKİ TAKIMI DA ZORLU BİR HAFTA BEKLİYOR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonun son haftasında ASVEL deplasmanına çıkacak. Ardından ligde Trabzonspor’u ağırlayacak.

Anadolu Efes ise EuroLeague’de Panathinaikos deplasmanına gidecek ve ligde Galatasaray ile karşılaşacak.