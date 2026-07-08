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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen ABD'li oyun kurucu Trent Forrest'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NBA'DEN AVRUPA'YA

Kariyerinde NBA'de Utah Jazz ve Atlanta Hawks formalarını giyen Trent Forrest, 2024 yılında Avrupa'ya transfer olarak Baskonia'nın yolunu tutmuştu.

Trent Forrest Fenerbahçe’de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93cm - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



2016-20 yılları arasında Amerika Kolej Ligi’nde Florida State forması… pic.twitter.com/oXJeuXhXoy — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 8, 2026

BASKONIA'DA ETKİLİ PERFORMANS

Forrest, geride kalan sezonda EuroLeague'de Baskonia formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 10.9 sayı, 4.4 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalayarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan ABD'li basketbolcunun, sarı-lacivertlilerin EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.