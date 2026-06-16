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Heybeliada Ruhban Okulu'nun eylül ayında açılacağına dair iddialar karşısında iktidar cephesi sessizliğini korurken Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Bartholomeos Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret ile ilgili açıklama yapılmazken akıllara Bartholomeos'un geçtiğimiz günlerde yaptığı "Heybeliada Ruhban Okulunu Erdoğan ile açmak istiyoruz" açıklaması geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, açılış hazırlıkları süren Heybeliada Ruhban Okulu için, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek arzusundayız." demişti. Bartholomeos, mayıs ayında Atina'ya yaptığı ziyarette Heybeliada Ruhan Okulu'nun eylül ayında açılacağını duyurmuş ve bu açıklaması Türkiye'de tepki ile karşılanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Kasım 2025'te yaptığı açıklamada ruhban okulunun Eylül 2026'da açılacağını duyuran ilk isim olmuştu. Barrack ve Bartholomeos'un kendilerince ilan edip Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırması iktidar tarafından sessizlikle karşılanmıştı.