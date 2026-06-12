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Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına meydan okurcasına gittiği her yerde "ekümenik" gibi hareket eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili "Restorasyon, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin yetkili makamlarının okulumuzun yeniden faaliyete geçmesine izin vermesi, Patrikhane, Kilise ve cemaatimiz için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Bunu bütün gücümüzle temenni ediyoruz." dedi.

Hürriyet'ten Duygu Leloğlu'na konuşan Bartholomeos Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyetine izin verildiği takdirde, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek arzusundayız." ifadelerini kullandı.

İLK TARİHİ BARRACK TAYİN ETMİŞTİ

Bartholomeos, mayıs ayında Atina'ya yaptığı ziyarette Heybeliada Ruhan Okulu'nun eylül ayında açılacağını duyurmuş ve bu açıklaması Türkiye'de tepki ile karşılanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Kasım 2025'te yaptığı açıklamada ruhban okulunun Eylül ayında açılacağını duyuran ilk isim olmuştu. Barrack ve Bartholomeos'un kendilerince ilan edip Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırması iktidar tarafından sessizlikle karşılanmıştı.