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Kaynak: DHA

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Mamak yönüne giden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emin Çetin yönetimindeki motosiklet, bir minibüs ile otomobile çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Çetin, hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Etimesgut Ahi Mesud Söğüt Camisi'ne getirildi.

Törende, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Süleyman Soylu ve Hulusi Akar ile jandarma ve emniyet personeli yer aldı. Çetin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.