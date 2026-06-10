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FBI, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Houston'da düzenlenen FIFA Taraftar Festivali için bugünden itibaren başlayıp 19 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek Geçici Uçuş Kısıtlamaları uygulamasını yürürlüğe koyduğunu duyurdu. Açıklamada, Dünya Kupası organizasyonları ve etkinlik alanlarının üzerinde dron uçuşuna izin verilmeyeceği belirtildi.

Duyuruda, uygulanan İHA kısıtlamalarının taraftarların, sporcuların ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, izinsiz dron kullanan kişilerin federal yasa ihlali kapsamında değerlendirileceğini ve 100 bin dolara kadar para cezasıyla karşılaşabileceğini bildirdi.

FAA'nın, FBI tarafından paylaşılan açıklamasında ise tüm oyuncular, görevliler ve katılımcılar için güvenli bir ortam oluşturulması amacıyla Dünya Kupası maçlarının oynanacağı tüm stadyumlar ile çevresindeki etkinlik alanlarının resmi olarak dron uçuşuna kapalı bölge ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında, kuralları ihlal edenlere her bir ihlal için 75 bin dolara kadar idari para cezası uygulanabileceği, ayrıca 100 bin dolara kadar cezai yaptırımla karşı karşıya kalınabileceği ifade edildi.

Öte yandan FBI'nın, izinsiz kullanılan İHA'ları etkisiz hale getirme ve el koyma yetkisine sahip olduğu belirtilirken, kurallara uymayan kişilerin federal suçlamalarla karşılaşabileceği ve gözaltına alınabileceği aktarıldı.

FAA'nın, İHA ihlallerinin daha hızlı tespit edilmesi ve yaptırımların etkin şekilde uygulanması amacıyla kısa süre önce "İnsansız Hava Aracı Hızlandırılmış ve Hedefli Yaptırım Müdahalesi" isimli yeni bir programı devreye aldığı bildirildi.