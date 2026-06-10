Kardeşini vurdu, polise ateş açtı: Özel harekat operasyonla etkisiz hale getirdi

Olayın ardından ikametine giren şüpheli, çevreye ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açmaya devam etti. Bina sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların zarar görmemesi için giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı.