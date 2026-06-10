Yeniçağ Gazetesi
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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti

Adana’da yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen bir kadının başına, apartman dairesinin penceresinden sökülen sineklik düştü. Talihsiz kadının yaralandığı o korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 1

Adana’da yolda yürürken başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin düştüğü kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 2

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman dairesinin penceresinden bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü.

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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 3

Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 4
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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 6
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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 7
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Başına gelecekleri bilmeden yürüyordu: Azrail teğet geçti - Resim: 8
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Kaynak: DHA
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