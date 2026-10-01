Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO), Fatsa iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermeyi amaçlayan İstihdam ve Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı.

Protokolle işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, iş arayanların istihdama katılımının güçlendirilmesi ve FATSO üyelerinin İŞKUR’un teşvik, destek ve programlarından daha etkin yararlanması hedefleniyor.

FATSO’YA İŞKUR HİZMET NOKTASI

İş birliğinin en dikkat çeken adımlarından biri FATSO hizmet binasında İŞKUR Hizmet Noktası oluşturulması olacak.

Böylece FATSO üyesi işverenler İŞKUR hizmetlerine Fatsa’dan daha kolay ulaşabilecek. İşverenlerin açık iş ve iş gücü talepleri alınacak, teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme yapılacak, uygun adayların belirlenmesi ve iş arayanlarla işverenlerin buluşturulması için çalışma yürütülecek.

İŞVEREN HANGİ ELEMANI ARIYORSA EĞİTİM O ALANA YÖNELECEK

Protokolle Fatsa’daki sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerin belirlenmesi ve eğitimlerin buna göre şekillendirilmesi planlanıyor.

İşbaşı Eğitim Programları (İEP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Mesleki Eğitim Kursları, Aday Havuz Sistemi ile İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri FATSO üyesi işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin kullanılacak.

Sektörel iş gücü ihtiyaç analizleri de yapılarak hangi alanlarda personele ihtiyaç bulunduğu tespit edilecek ve buna uygun eğitim ve istihdam çalışmaları gerçekleştirilecek.

GENÇLER İÇİN EĞİTİMDEN İŞ HAYATINA KÖPRÜ

İş birliğinin önemli ayaklarından birini de gençlerin istihdamı oluşturuyor.

İŞKUR’un Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) çerçevesindeki Geleceğim Meslekte, Staj Desteği, NEET İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı uygulamalarında FATSO üyesi işyerleriyle iş birliği geliştirilecek.

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş dünyasını daha yakından tanıması için kariyer günleri, meslek tanıtım günleri, sektör buluşmaları ve işveren-öğrenci görüşmeleri de düzenlenecek.

KADINLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR DA KAPSAMDA

Protokol yalnızca işverenlerin nitelikli personel ihtiyacına odaklanmayacak. Kadınlar, gençler, engelli ve eski hükümlüler, uzun süreli işsizler ile iş gücü piyasasında özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması için de çalışma yürütülecek.

İş Kulüpleri aracılığıyla iş arayanlara özgeçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve mülakat süreçlerine hazırlanma konusunda destek verilecek.

KARATAŞ: “İŞVERENLERİMİZ HİZMETLERE DAHA KOLAY ULAŞACAK”

FATSO Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş, protokolün Fatsa iş dünyası açısından önemli olduğunu belirtti.

Karataş, FATSO’ya kayıtlı işverenlerin İŞKUR’un danışmanlık hizmetleri, istihdam teşvikleri, destekleri ve aktif iş gücü programlarından daha etkin yararlanabilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve istihdamın artırılmasına yönelik katkıları nedeniyle İŞKUR’a teşekkür etti.

AKKUŞ: “İŞVERENLERİMİZİN DE YANINDA OLACAĞIZ”

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş da iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını doğrudan sahadan belirlemeye önem verdiklerini söyledi.

Akkuş, “İŞKUR olarak yalnızca iş arayan vatandaşlarımızın değil, işverenlerimizin de yanında olmayı önemsiyoruz. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odamız ile imzaladığımız bu protokolle işverenlerimizin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan tespit edecek; mesleki eğitim, işbaşı eğitim, NİYEP, danışmanlık, teşvik ve destek mekanizmalarını daha etkin şekilde kullanacağız. Amacımız; işverenin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek, iş arayan vatandaşlarımızı doğru işlerle buluşturmak ve Fatsa’nın istihdamına katkı sağlamaktır” dedi.

Akkuş, FATSO bünyesinde kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde işverenlerin hizmetlere erişiminin de kolaylaşacağını ifade etti.

ÜRETİM GÜCÜ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜYLE BULUŞACAK

Protokolle kamu ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Fatsa’nın iş gücü ihtiyacının yakından takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan personelin doğru eğitim programlarıyla yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İŞKUR ve FATSO; işverenler, iş arayanlar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere geniş bir kesimi kapsayacak çalışmalarla Fatsa’nın istihdam ve üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.