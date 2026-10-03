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Fon skandalında 160 milyon TL yatırıp 2,2 milyar TL aldığı yönündeki haberlerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya’nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürü değiştirdiğini iddia etti.

Fon skandalında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu döneme ilişkin iddia, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’den geldi.

60'A YAKIN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Birgün'ün haberine göre, Karagöz, Kaya’nın bakanlığı döneminde "geçimsizlik" gerekçesiyle 60’a yakın özel kalem müdürünün değiştirildiğini öne sürdü.

Karagöz, Kaya’nın eğitim ve kariyer geçmişine de değinerek, "Erdin Özel (TERA yöneticisi), tutuklu değil mi? Evet. Bu şahıs, Fatma Betül Hanım tarafından havalimanına getirilmek suretiyle Cumhurbaşkanı'nı ya karşılamaya ya da uğurlamaya dahil edilmek istenmiş. Neden böyle oldun? Görevden alınacağını duyduktan sonra da ailesi dahil olmak üzere pek çok insanı araya sokarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışarak aracılar koymuş. Bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine geçimsizlik diyelim. Şu açıdan bakıyorum biraz da; yabancı dili var, birkaç tane lisans bitirmiş. Bilkent Elektronikten mezun oluyor. 2 yıl Amerika’da yüksek lisans yapıyor. Cerrahpaşa’da tıp okuyor. Mühendislik var, 2 yıl master var. Bu arada aktif siyasete giriyor. Bu yandan evlilik var, bir de 2 çocuk var. Böyle de bir kariyer yani. Her yıl bir tane diploma almış neredeyse. Bu kadar kariyere sahip olan bir insan açısından da hazin de bir tablo" diye konuştu.

'NE VAR BUNDA DEMEYİN'

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör de Kaya’nın bakanlığı döneminde özel kalem müdürü değişikliklerine ilişkin iddiayı değerlendirdi. Güngör, "Sayın Fatma Betül’ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş. ‘Ne var bunda?’ demeyin. Çünkü özel kalem müdürlükleri istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu uyum sağlanamamış, değiştirilmiş olayı değil" ifadelerini kullandı.