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Kaynak: DHA

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih'te Atatürk Bulvarı Taksim istikametinde gerçekleşti.

İddiaya göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracını durdurdu.

Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gitti. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Alev alev yanan otomobil çekiciyle bulunduğu yoldan kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin tahkikat başlatıldı.