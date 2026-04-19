Trabzonspor’un sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, puan kaybını değerlendirdi.

FATİH TEKKE: 'SON DAKİKADAKİ HATA BANA AİT'

Fatih Tekke, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü.” dedi.

'HAYAT DEVAM EDİYOR'

Tekke, yaşanan puan kaybına rağmen önlerinde yeni maçlar olduğunu hatırlatarak, “Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

'GEÇEN HAFTAKİ KADAR İYİ DEĞİLDİK'

Oyun performansını da değerlendiren bordo-mavili teknik adam, “Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım.” sözleriyle takımın ruh halini anlattı.

'HER MAÇ ZOR OLUYOR'

Ligde kolay maç olmadığını belirten Tekke, “Geçen hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynadık, bu hafta içeride Başakşehir ile oynadık. Hangi maç kolay oluyor, her maç zor oluyor.” dedi.

KADRO DERİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Tekke, eksiklere de değinerek, “Özellikle kadro derinliğinden, sakatlardan şikayet edebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Bunu kabul etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.