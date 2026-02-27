Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

FATİH TEKKE: 'İLK YARIDA ÜRETKEN DEĞİLDİK'

Oyuncularını tebrik eden Tekke, maçın özellikle ilk bölümüne dikkat çekerek, “Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas… Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız. İlk yarıda üretken değildik. İkinci yarıda daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik.” dedi.

'BÖYLE GOL YEMEMELİYİZ'

Savunma hatalarına da değinen deneyimli teknik adam, “Ama böyle maçlarda oyunun ilk bölümlerinde daha iyi olmalıyız. Taçtan gol yemeye devam etmemiz kabul edilemez. Buna çalışıyoruz ama böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda doğru baskı, etkili oyun ile hak ettiğimiz galibiyeti aldık.” ifadelerini kullandı.

'TAKIMI KURCALADIĞIMIZ YOK'

Takım üzerinde gereksiz müdahale yapıldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Tekke, “Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz.” dedi.

'OYUNCULARIN BİRÇOK ŞEYE UYUM SAĞLAMASI LAZIM'

Oyuncuların farklı mevkilerde görev almasına ilişkin ise Tekke, “Dünyada oyuncular artık farklı mevkilerde, farklı rotasyonlarda oynuyor. Rotasyonlar var ve bu rotasyonlarda oyuncuların birçok şeye uyum sağlaması lazım. Biz belirlediğimiz şablon içerisinde iyi futbol oynamaya çalışıyoruz.” dedi.

'OZAN MAÇIN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ'

Ozan’ın performansına da değinen Tekke, “Ozan iki asist yaptı ve etkili oynadı. Ozan bence maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Folcarelli’nin olmayışı ikinci topları kazanmada fark yaratıyor ancak mevcut durumda oyuncularım iyi uyum sağlıyor. Her oyuncu birden farklı mevkide oynuyor ve oynamaya da devam edecek.” açıklamasını yaptı.