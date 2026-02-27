Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz?' anketi dikkat çekti

'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz?' anketi dikkat çekti

Vatandaşlara 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz?' diye soruldu. Anket sonuçları dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bazen tepki çeken cuma hutbeleri ve faaliyetleri ile tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Fikri araştırması Ramazan ayıyla birlikte Şubat ayı “Din ve Siyaset Araştırması” başlıklı anketin sonuçları ortaya çıktı.

Ankette 2 bin 512 kişiye “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemdeki faaliyetleri ve toplumsal duruşu hakkındaki kanaatiniz nedir?” diye soruldu.

Diyanet’i olumsuz bulanlar yüzde 52 çıkarken olumlu bulanlar ise yüzde 25’te kaldı.

İşte anket sonuçları…

Yüzde 31 - Tamamen olumsuz buluyorum

Yüzde 21 - Genel olarak olumsuz buluyorum

Yüzde 18 - Ne olumlu ne olumsuz buluyorum

Yüzde 16 - Genel olarak olumlu buluyorum

Yüzde 9 - Tamamen olumlu buluyorum

Yüzde 5 - Cevap yok / Fikrim yok

Diyanet anketi sosyal medyada da gündem oldu.

