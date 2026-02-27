Diyanet İşleri Başkanlığı bazen tepki çeken cuma hutbeleri ve faaliyetleri ile tartışılmaya devam ediyor.
'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz?' anketi dikkat çekti
Vatandaşlara 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz?' diye soruldu. Anket sonuçları dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Türkiye’nin Fikri araştırması Ramazan ayıyla birlikte Şubat ayı “Din ve Siyaset Araştırması” başlıklı anketin sonuçları ortaya çıktı.
Ankette 2 bin 512 kişiye “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemdeki faaliyetleri ve toplumsal duruşu hakkındaki kanaatiniz nedir?” diye soruldu.
Diyanet’i olumsuz bulanlar yüzde 52 çıkarken olumlu bulanlar ise yüzde 25’te kaldı.
İşte anket sonuçları…
Yüzde 31 - Tamamen olumsuz buluyorum
Yüzde 21 - Genel olarak olumsuz buluyorum
Yüzde 18 - Ne olumlu ne olumsuz buluyorum
Yüzde 16 - Genel olarak olumlu buluyorum
Yüzde 9 - Tamamen olumlu buluyorum
Yüzde 5 - Cevap yok / Fikrim yok
Diyanet anketi sosyal medyada da gündem oldu.