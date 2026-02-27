İktidar emekliyi ve asgari ücretliyi kaderine terk edince emekli de, asgari ücretli de çareyi bayram öncesi kredilerde buldu. 100 bin lira çekmek isteyen bir vatandaş, 12 ay vade ile hangi bankada ne kadar faiz ödeyecek? İşte banka banka faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarı...
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi
İktidardan umduğunu alamayan, açlık ve yoksulluk sınırının altında ezilen emekli bayrama cebinde parayla girmek istiyor. AKP'nin 4 bin mi 5 bin mi verelim dediği ikramiye torunlara harçlık bile olamıyor. Hal böyle olunca emekli kredi fırsatlarını kovalar oldu.Mina Kaymakçı
Banka adı: Türkiye Finans
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı / Kâr payı: %3,84
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 135.329,40 TL
N Kolay
Banka adı: N Kolay
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,79
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 135.408,68 TL
Ziraat Dinamik
Banka adı: Ziraat Dinamik
Kredi miktarı: 100.000 000 TL
Faiz oranı: %3,69
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 134.419,88 TL
ING (Kamu Personeline Özel)
Banka adı: ING
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,69
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 134.344,88 TL
Dünya Katılım
Banka adı: Dünya Katılım
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı / Kâr payı: %3,64
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 133.926,80 TL
DenizBank
Banka adı: DenizBank
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,61
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 133.631,36 TL
N Kolay (Beş Teminatlı)
Banka adı: N Kolay
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,39
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 131.400,20 TL
ING (Yeni Müşterilere Özel)
Banka adı: ING
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,29
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 130.426,04 TL
Alternatif Bank
Banka adı: Alternatif Bank
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,09
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 128.488,76 TL
ON Dijital Bankacılık
Banka adı: ON Dijital Bankacılık
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %3,09
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 128.563,76 TL
QNB (Yeni Müşterilere Özel)
Banka adı: QNB
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %2,99
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 127.600,64 TL
CEPTETEB
Banka adı: CEPTETEB
Kredi miktarı: 100.000 TL
Faiz oranı: %2,99
Vade: 12 ay
Toplam geri ödeme: 127.600,64 TL