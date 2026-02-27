Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi

İktidar emekliyi ve asgari ücretliyi kaderine terk edince emekli de, asgari ücretli de çareyi bayram öncesi kredilerde buldu. 100 bin lira çekmek isteyen bir vatandaş, 12 ay vade ile hangi bankada ne kadar faiz ödeyecek? İşte banka banka faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarı...