Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi

Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi

İktidardan umduğunu alamayan, açlık ve yoksulluk sınırının altında ezilen emekli bayrama cebinde parayla girmek istiyor. AKP'nin 4 bin mi 5 bin mi verelim dediği ikramiye torunlara harçlık bile olamıyor. Hal böyle olunca emekli kredi fırsatlarını kovalar oldu.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 1

İktidar emekliyi ve asgari ücretliyi kaderine terk edince emekli de, asgari ücretli de çareyi bayram öncesi kredilerde buldu. 100 bin lira çekmek isteyen bir vatandaş, 12 ay vade ile hangi bankada ne kadar faiz ödeyecek? İşte banka banka faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarı...

1 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 2

Banka adı: Türkiye Finans

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı / Kâr payı: %3,84

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 135.329,40 TL

2 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 3

N Kolay

Banka adı: N Kolay

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,79

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 135.408,68 TL

3 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 4

Ziraat Dinamik

Banka adı: Ziraat Dinamik

Kredi miktarı: 100.000 000 TL

Faiz oranı: %3,69

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 134.419,88 TL

4 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 5

ING (Kamu Personeline Özel)

Banka adı: ING

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,69

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 134.344,88 TL

5 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 6

Dünya Katılım

Banka adı: Dünya Katılım

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı / Kâr payı: %3,64

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 133.926,80 TL

6 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 7

DenizBank

Banka adı: DenizBank

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,61

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 133.631,36 TL

7 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 8

N Kolay (Beş Teminatlı)

Banka adı: N Kolay

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,39

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 131.400,20 TL

8 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 9

ING (Yeni Müşterilere Özel)

Banka adı: ING

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,29

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 130.426,04 TL

9 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 10

Alternatif Bank

Banka adı: Alternatif Bank

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,09

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 128.488,76 TL

10 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 11

ON Dijital Bankacılık

Banka adı: ON Dijital Bankacılık

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %3,09

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 128.563,76 TL

11 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 12

QNB (Yeni Müşterilere Özel)

Banka adı: QNB

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %2,99

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 127.600,64 TL

12 13
Bayram öncesi bankaların kredi yarışı kızıştı: İşte 100 bin liranın aylık ödemesi - Resim: 13

CEPTETEB

Banka adı: CEPTETEB

Kredi miktarı: 100.000 TL

Faiz oranı: %2,99

Vade: 12 ay

Toplam geri ödeme: 127.600,64 TL

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro