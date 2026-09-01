Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Üst üste yaşanan sonuçlara dikkat çeken Tekke, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını ifade etti.

'TRABZONSPOR ADINA ÜZÜCÜ BİR GECE'

Amedspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Fatih Tekke, "Öncelikle Trabzonspor adına çok üzücü bir gece. Arka arkaya ikinci üzücü gece oldu. Bu arada Amedspor'u kesinlikle tebrik etmek lazım. Bizden çok daha iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebriği hak ettiler." dedi.

'BEKLEDİĞİM REAKSİYON OLMADI'

Takımından beklediği karşılığı alamadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu süreçten sonra beklediğim reaksiyon açıkçası olmadı ama Trabzonsporumuz ayağa kalkmak zorunda, kalkacak da zaten, bu kesin. Reaksiyon vermemiz lazım ve yarından itibaren tekrar tekrar çalışmaya devam etmemiz lazım. Bugün üzücü bir akşam oldu bizim için." diye konuştu.