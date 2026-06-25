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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük, kaleci transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya Serie A temsilcisi Cremonese'de forma giyen 35 yaşındaki İtalyan file bekçisi Marco Silvestri ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fatih Karagümrük, transferi kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyururken, tecrübeli kalecinin yeni sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Marco Silvestri, 2025-2026 sezonunda Cremonese formasıyla Serie A'da 4 karşılaşmada görev aldı. Kariyerinde daha önce Hellas Verona, Udinese, Leeds United ve Cagliari gibi kulüplerin formasını da giyen deneyimli kaleci, Fatih Karagümrük'ün yeni sezon kadrosuna önemli bir tecrübe katması beklenen isimler arasında yer alıyor.