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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitiren emekli polis ve bir polis memurunun ardından yaptığı açıklamada, ekonomik koşullara ilişkin sert ifadeler kullandı. Erbakan, yaşanan olayların ekonomik tabloyla bağlantılı olduğunu savunarak hükümete çağrıda bulundu.

ERBAKAN: "YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iki polis vakasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erbakan, açıklamasına, "Bıçak kemiğe dayandı diyorduk ya… Artık bıçak kemiğe dayanmıyor; bıçak vicdanları, insan onurunu, emeklilerimizi, dar gelirlilerimizi, esnafımızı, işçimizi ve memurumuzu delip geçiyor" sözleriyle başladı.

Açıklamasında, Anayasa Mahkemesi önünde geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiği belirtilen emekli polis ile gece saatlerinde hayatını kaybeden bir polis memuruna değinen Erbakan, "Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz dağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BU MAAŞLARLA İNSANLAR YAŞAYAMAZ"

Erbakan, partisinin uzun süredir ekonomik sıkıntılara dikkat çektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Aylardır, yıllardır şehir şehir, ilçe ilçe, meydan meydan haykırıyoruz: Bu maaşlarla bu insanları yaşatamazsınız. Bu şartlar altında millete yaşama hakkı tanımıyorsunuz."

HÜKÜMETE SORULAR YÖNELTTİ

Açıklamasında hükümete yönelik eleştiriler de dile getiren Erbakan, yaşanan acı olayların ardından nasıl bir adım atılacağını sorguladı.

"Ankara'nın göbeğinde, milletin gözü önünde yükselen bu acı çığlığı yok saymak için yine erişim engellerinin, yayın yasaklarının arkasına mı saklanacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"OYUN OYNAMIYORUZ"

Merhum Necmettin Erbakan'ın sözlerine de atıfta bulunan Fatih Erbakan, "Allah'tan korkun. Rahmetli Erbakan Hocamızın o tarihi ikazıyla sesleniyorum: Oyun oynamıyoruz" dedi.

Ekonomik göstergelerden ziyade insanların yaşam şartlarının öncelikli olduğunu savunan Erbakan, "Burada söz konusu olan bütçe rakamları değil; doğrudan insanımızın canı, onuru ve haysiyetidir" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamasının sonunda Yeniden Refah Partisi'nin ekonomik politikalarını vurgulayan Erbakan, adil bir düzen kurulana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Milletimizin vicdanı, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA, #İŞBAŞADÜŞTÜ ETİKETİYLE PAYLAŞILDI

Not: Fatih Erbakan'ın açıklaması, yaşanan trajik olaylara ilişkin siyasi değerlendirmelerini içermektedir. Olayların nedenlerine ilişkin resmi makamların açıklamaları ve soruşturma süreçleri ayrıca takip edilmektedir.