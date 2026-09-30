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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, partisinin “yüzyılın fon dolandırıcılığı” olarak nitelendirdiği süreçle ilgili 16 maddelik çözüm önerisini kamuoyuna açıkladı. Erbakan’ın açıklamasında fon hareketlerinin hızlı biçimde incelenmesi, mal varlıklarının araştırılması, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması, yatırımcı tazmin sisteminin değiştirilmesi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gibi başlıklar yer aldı.

“SÜREÇ İLERLEDİKÇE ENDİŞELER ARTIYOR”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fonlarla ilgili yaşanan sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Erbakan, süreç ilerledikçe yatırımcılar açısından endişelerin arttığını, piyasadaki güvenin zedelendiğini ve yaşanan kayıpların büyüdüğünü savundu.

Partisinin açıklamasında, fonların 15 Eylül 2026 tarihinde temerrüde düştüğü ifade edilirken, aradan geçen sürenin şüpheli işlemlerin ortaya çıkarılması açısından uzun olduğu ileri sürüldü.

Erbakan, sürecin uzamasının belirsizliği daha da derinleştirdiğini belirterek, çözüm için hızlı, kapsamlı ve çok yönlü bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

İLK ÖNERİ: PARA HAREKETLERİ HIZLICA İNCELENSİN

Yeniden Refah Partisi'nin 16 maddelik öneri listesinin ilk sırasında, fon yatırımcılarının kâr ve zarar raporlarının ayrıntılı biçimde incelenmesi yer aldı.

Partinin önerisine göre yatırımcıların kâr ve zarar durumlarının sıralanmasıyla şüpheli işlemlerin daha hızlı tespit edilebileceği savunuldu.

Ayrıca fonlardan çıkarılan paraların akıbetinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kayıtları üzerinden araştırılması istendi.

Paraların yurt içinde veya yurt dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiği belirtilirken, kripto para hesaplarındaki hareketlerin de incelemeye dahil edilmesi çağrısı yapıldı.

MAL VARLIKLARI VE TAPU KAYITLARI ARAŞTIRILSIN

İkinci maddede ise şüpheli kişi ve kurumların mal varlıklarının incelenmesi talep edildi.

Parti açıklamasında, suç gelirlerinin üçüncü kişilere veya taşınmazlara aktarılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda şüpheli kişi ve kurumların aktif ve pasif tapu kayıtlarının incelenmesi, gerekli durumlarda üçüncü kişilerde bulunan mal varlıklarına ilişkin mevzuata uygun tedbirlerin uygulanması önerildi.

Ayrıca suça bilerek ve isteyerek destek olduğu tespit edilen kişi veya kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulanması gerektiği belirtildi.

İHBARCILAR İÇİN KORUMA VE ÖDÜL SİSTEMİ ÖNERİSİ

Yeniden Refah Partisi'nin önerileri arasında etkin bir ihbarcı koruma ve ödül sistemi oluşturulması da bulunuyor.

Parti, tasfiye sürecindeki fonlarda suça karışmamış orta kademe yöneticilerin, sahip oldukları bilgi ve belgelerle sürece katkı sunabileceklerini savundu.

Bu kişilerin korunmasının, gizli ilişkilerin ve olası usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Açıklamanın dikkat çeken başlıklarından biri de yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların takibi oldu.

Yeniden Refah Partisi, başta INTERPOL ve EUROPOL olmak üzere, mali suçlarla mücadelede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasını istedi.

Açıklamada ayrıca FATF, Egmont Grubu, UNODC/GPML, StAR ve FinCEN gibi kuruluşların mekanizmalarının kullanılabileceği ifade edildi.

Parti, yurt dışına haksız şekilde para transfer edildiğinin tespit edilmesi halinde bu varlıkların izlenmesi ve hukuki mekanizmalar çerçevesinde Türkiye'ye geri kazandırılması gerektiğini savundu.

Ayrıca yabancı yatırımcı görüntüsü altında hareket eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da tespit edilmesi gerektiği ileri sürüldü.

“ÖZEL KANUN İHDAS EDİLMELİ”

16 maddelik önerinin beşinci sırasında, yaşanan olay için özel bir kanun çıkarılması talebi yer aldı.

Yeniden Refah Partisi, ağır yaptırımlar öngören özel bir yasal düzenleme yapılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin zararın telafisini daha güçlü şekilde sağlayacak biçimde güncellenmesini önerdi.

BÜROKRATLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Parti açıklamasında sorumluluk makamında bulunan bürokratlara ilişkin de dikkat çeken talepler yer aldı.

Erbakan, sürece seyirci kaldığını düşündüğü bürokratların açığa alınması gerektiğini savunurken, bu kişilerin olası ilişkileri ve hesap hareketlerinin de incelenmesini istedi.

Bu yaklaşımın, yalnızca fonları yöneten kişi ve kurumların değil, denetim ve gözetim süreçlerinin de araştırılmasını öngördüğü belirtildi.

TEDBİRLERİN KALDIRILMASI KONUSUNDA ŞEFFAFLIK TALEBİ

Açıklamada, bazı kişi veya kurumlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının kamuoyunda soru işaretlerine yol açabileceği ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi, tedbirlerin kaldırılması halinde ilgili kişi veya kurum hakkında suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin gerekçeli bir sonucun kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Parti açıklamasında aksi durumda delillerin karartıldığı veya kişi bazlı bir örtbas gerçekleştirildiği yönünde şüphelerin oluşabileceği ileri sürüldü.

SPK KANUNU'NUN 106. MADDESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeniden Refah Partisi'nin sekizinci önerisinde sermaye piyasası mevzuatına dikkat çekildi.

Açıklamada, fon dolandırıcılığında sorumluluğu tespit edilenlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında yargılanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca içeriden öğrenenlerin ticareti olarak bilinen insider trading yoluyla haksız kazanç elde edenler hakkında mevzuatta öngörülen yaptırımların uygulanması gerektiği savunuldu.

Parti, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve yatırımcı güveninin yeniden oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

“HAKSIZ KAZANÇLAR GERİ ALINMALI”

Öneriler arasında uluslararası literatürde “Clawback” olarak ifade edilen uygulamaya da yer verildi.

Buna göre fondan haksız şekilde kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerden tahsilat yapılması ve haksız kayba uğrayan fon ve hisse yatırımcılarının zararlarının mümkün olan en kısa sürede karşılanması önerildi.

17 EYLÜL TARİHİ REFERANS ALINSIN ÖNERİSİ

Partinin onuncu maddesinde ise tasfiyedeki fonlara veya hisselere yatırım yapmayan yatırımcıların uğrayabileceği zararlar ele alındı.

Yeniden Refah Partisi, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesiyle oluşabilecek değer artışlarına rağmen bazı yatırımcıların zarar görmesi halinde, bu zararların da sorumluluğu tespit edilen kişiler tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Bu hesaplamada 17 Eylül tarihinin referans alınması önerildi.

YATIRIMCI TAZMİN SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLSİN

Açıklamada yatırımcıların zararlarının karşılanmasına ilişkin mevcut sistemin de yeniden ele alınması istendi.

Yeniden Refah Partisi, açıklamasında ABD ve Avrupa'daki tazmin limitleriyle Türkiye'deki tutarı karşılaştırarak, Türkiye'deki yatırımcı tazmin tutarının güncellenmesi ve en az 5 milyon TL'ye çıkarılması önerisini gündeme getirdi.

Ayrıca fonların tasfiye sürecinin yatırımcılara haftalık olarak bildirilmesi, her hafta yapılan ve yapılması planlanan işlemlerin açıklanması gerektiği belirtildi.

Parti, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin yeniden yapılandırılmasını ve geri ödemelerin belirli bir takvim dahilinde hızla başlatılmasını da önerdi.

KATILIMEVİM VE BİREVİM İÇİN DEĞERLEME TALEBİ

Açıklamanın 12'nci maddesinde Katılımevim ve Birevim ile ilgili olası bir devir senaryosuna dikkat çekildi.

Şirketlerin Emlak Katılım Bankası bünyesine alınması halinde kamu zararı oluşmaması gerektiğini savunan Yeniden Refah Partisi, şirketlerin hangi değer üzerinden devredileceğinin açık biçimde belirlenmesini istedi.

Değerlemenin en az üç bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılması ve bunlardan en az birinin uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir kuruluş olması önerildi.

Parti, oluşabilecek herhangi bir zararın vatandaşların vergilerine yüklenmemesi gerektiğini savundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN DE UYARI

Fonlarla ilgili yaşanan süreçte sermaye piyasalarına yoğunlaşılırken bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminin ihmal edilmemesi gerektiği de açıklamada yer aldı.

Yeniden Refah Partisi, bankaların süreçten olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

“1 EKİM'DE MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN”

Partinin 16 maddelik çözüm önerisinin 14'üncü maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik çağrı yapıldı.

1 Ekim 2026 tarihinde başlayacağı belirtilen yeni yasama yılında, ilk iş olarak bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerildi.

Komisyon aracılığıyla fonlarla ilgili sürecin siyasi, idari, mali ve teknik boyutlarıyla araştırılması talep edildi.

AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN BİLİM KURULU ÖNERİSİ

Yeniden Refah Partisi ayrıca sürecin yalnızca siyasi ve bürokratik mekanizmalarla yürütülmemesi gerektiğini savundu.

Bu kapsamda finans, ekonomi, muhasebe, denetim, veri analizi, kriminoloji, sosyoloji ve psikoloji alanlarında uzman akademisyenlerden oluşacak tarafsız bir bilim kurulu oluşturulması önerildi.

Parti, söz konusu kurulun bilgi, yöntem ve denetim desteği sağlamasını istedi.

SON MADDEDE İKTİDARA ÇAĞRI

16 maddelik önerinin son bölümünde ise doğrudan iktidara yönelik siyasi bir çağrı yapıldı.

Fatih Erbakan, iktidarın sürece destek verdiği konusunda kamuoyunu ikna etmesi, sürecin şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada, sürecin siyaset dahil herhangi bir mekanizma tarafından engellenmemesi gerektiği ifade edilirken, iktidarın bunu gerçekleştirememesi halinde istifa etmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

“ÇÖZÜM İÇİN HIZLI VE ŞEFFAF SÜREÇ” ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından açıklanan 16 maddelik öneri paketi; finansal hareketlerin izlenmesinden mal varlığı araştırmalarına, uluslararası iş birliğinden yatırımcı tazmin sistemine, hukuki yaptırımlardan Meclis araştırmasına ve akademik denetime kadar geniş bir çerçeve içeriyor.

Partinin açıklamasında temel vurgu, sürecin uzamasının yatırımcı güveni üzerindeki etkisinin azaltılması, varsa suç unsurlarının hızlı biçimde ortaya çıkarılması, haksız kazançların tespit edilmesi ve zarar gören yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi üzerine yapıldı.

Yeniden Refah Partisi, kamuoyuna sunduğu 16 maddelik öneriyle birlikte, fonlarla ilgili soruşturma ve tasfiye sürecinin şeffaf, hızlı, hukuka uygun ve çok yönlü şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Not: Bu haberde yer verilen “fon dolandırıcılığı”, kayıplar, sorumluluk ve diğer suç isnadı niteliğindeki değerlendirmeler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamasındaki ifadeler ve iddialar olarak aktarılmıştır; kesinleşmiş yargı kararı anlamına gelmemektedir.