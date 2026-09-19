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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararıyla Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

“AMERİKA İSTEDİ DİYE BİR GECEDE İPTAL ETMEKTE ŞAMPİYONSUNUZ”

Erbakan, kararın ABD’nin talebi doğrultusunda alındığını öne sürerek iktidara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Vatandaşlarımız fon adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz, Amerika istedi diye Bank Mellat’ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz.”

GÜBRE FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kararın çiftçi ve üreticiler açısından sonuçları olacağını savunan Erbakan, İran’la ticaretin zorlaşmasının gübre maliyetlerini artırabileceğini ileri sürdü.

Erbakan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Üre gübre fiyatları almış başını giderken, dünyanın en büyük üre üreticilerinden İran ile ticareti daha da zorlaştıracak, maliyeti artıracak bu kararın Türkiye'nin menfaatine bir tek olumlu tarafı var mı? Kendi çiftçisini, kendi üreticisini yabancının talimatına kurban etmek hangi akla hizmettir. Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz. Böyle yönetim olmaz. İş başa düştü.”

BDDK’nın yayımladığı kararda Bank Mellat’ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin kaldırıldığı doğrulanırken, Erbakan’ın kararın ABD’nin talebiyle alındığı yönündeki değerlendirmesi siyasi bir iddia niteliğinde.