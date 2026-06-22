Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Gazeteci Fatih Altaylı, Dünya Kupası finalleri sürerken kaleme aldığı yazıda ev sahibi ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Altaylı, milli futbol takımının düştüğü durumun uluslararası medyada hem şaşkınlık hem de alayla karşılandığını belirtti. Yazısında, Almanya'nın Deniz Undav'ın attığı iki golle kazandığı maçın ardından bazı çevrelerde "Türkler 0 - Kürtler 1" şeklinde yorumlar yapıldığını ifade etti.

Ancak Altaylı'ya göre Dünya Kupası'nın en fazla eleştirilmesi gereken ülkesi Türkiye değil, organizasyona ev sahipliği yapan ABD.

İRAN MİLLİ TAKIMI ÖRNEĞİ

Fatih Altaylı, İran Milli Takımı'nın ABD topraklarında konaklamasına izin verilmediğini ve takımın maçların ardından ülkeden ayrılmasının istendiğini öne sürdü.

Bu durumun sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını savunan Altaylı, yaşananları "spor adına büyük utanç" olarak değerlendirdi.

SOMALİLİ HAKEM İDDİASI

Altaylı'nın yazısında yer verdiği bir diğer iddia ise Somalili FIFA kokartlı bir hakemle ilgili oldu.

Yazıda, diplomatik pasaport sahibi hakemin Miami'de sınır polisi tarafından geri çevrildiği, ülkeye alınmadığı ve Somali'ye geri gönderildiği belirtildi.

FIFA VE MEDYAYA SERT ELEŞTİRİ



Altaylı, turnuvaya katılan bazı milli takım oyuncularının ülkeye giriş sırasında köpeklerle arandığını, bu uygulamaların yalnızca belirli ülkelerle sınırlı kalmadığını ve Alman Milli Takımı'nın da benzer muamelelerle karşılaştığını öne sürdü.

Yaşananlar karşısında FIFA'nın sessiz kaldığını savunan Altaylı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirdi.

Ünlü gazeteci ayrıca spor medyasının ve genel medyanın da söz konusu gelişmeleri yeterince gündeme taşımadığını ifade etti.

OLİMPİYATLAR İÇİN DE UYARIDA BULUNDU



Fatih Altaylı, ABD'nin 2028 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatarak benzer uygulamaların o organizasyonda da yaşanabileceğini öne sürdü.

Altaylı, yazısını bu tür uygulamalar karşısında yeterli tepkinin gösterilmediğini savunarak tamamladı.