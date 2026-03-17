Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını duyurdu.

Haziran ayında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile tutuklanan ve altı ay sonra tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını duyurdu.

İsmail Saymaz, bu sabah itibarıyla Fatih Altaylı'nın beyin ameliyatı olacağını şöyle anlattı:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"

Fatih Altaylı Cumartesi günü katıldığı bir canlı yayında ameliyat olduğu için İlber Ortaylı'yı gidip göremediğini söyleyerek göz yaşlarına boğulmuştu.

Fatih Altaylı'nın beyin ameliyatına alındığı haberi sosyal medyada da gündem oldu.