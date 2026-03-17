İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturmasında gözaltına alınan Mahir Polat, 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı. Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan Mahir Polat, tutuklandıktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmış, son hastaneye gittiğinde ise tekrar anjiyo olmuştu.

Tahliye çağrılarının ardından Mahir Polat, 9 Nisan 2025’te ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliye edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı adli kontrol şartı bugün kaldırıldı.