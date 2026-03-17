Prof. Dr. Erdal Topuz, sabah aç karnına yapılan beş büyük hatayı anlattı. Sağlıklı bir günün uyandıktan sonra ilk 30 dakikada başladığını belirten Topuz, "Eğer bunlardan biri sizde varsa bugün bırakın" diyerek uyardı.
Sabah kalktığında herkesin yaptığı 5 büyük hata: Kendinizi bu yüzden yorgun hissediyorsunuz
Sabah kalktınız, gözünüzü açtınız ama farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar var ki vücudunuzu yavaş yavaş hastalığa sürüklüyor ve en ilginç tarafı bunları neredeyse herkes yapıyor.Derleyen: Aykut Metehan
Birinci büyük hata aç karnına kahve içmek.
Gece boyunca mide asidi yükselir. Midedeki asit seviyesi sabah uyandığımızda top seviyededir. Siz kahveyi içtiğinizde kortizol hormonu daha da artıyor. Bu ne demek? Mide yanması, gastrit, çarpıntı, huzursuzluk... Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki sabah ilk içilecek şey kahve değil sudur.
İkinci büyük hata şekerli kahvaltıyla güne başlamak
Reçel, çikolata kreması, beyaz ekmek... Sabah bunları yediğinizde kan şekeri bir anda yükselir. Bir saat sonra tekrar acıkırsınız. Yorgunluk başlar. Yumurta, zeytin, peynir gibi protein ve sağlıklı yağ içeren besinler gün boyu enerji verir. O yüzden sabah bunların tüketilmesi gerekir.
Üçüncü büyük hata sabah su içmemek
Gece boyunca vücut yaklaşık 7-8 saat susuz kalır. Ama birçok kişi kahve içiyor, çay içiyor fakat su içmiyor. Oysa sabah içilen bir bardak su metabolizmayı başlatır. Bağırsakları harekete geçirir, beyni uyarır. Basit ama çok etkili bir alışkanlık.
Dördüncü büyük hata telefonla güne başlamak
Gözünüzü açar açmaz telefon. Mesajlar, haberler, sosyal medya... Bu durum beynin stres hormonu olan kortizolu yükseltir. Yani daha güne başlamadan zihninizi yorarsınız. Sağlıklı olan nedir? Önce kendinizle başlamak, bir bardak su içmek, güne sakin başlamak.
Beşinci ve en önemli hata bağırsak ritmini bozmak
Bağırsaklarımızın bir biyolojik saati vardır. Sabah saatleri bağırsakların çalışması için en uygun zamandır. Ama kahvaltıyı geç yapmak, tuvaleti ertelemek, hızlı yaşamak bağırsak ritmini bozar. Sonuç kabızlık, şişkinlik, bağışıklık zayıflaması. Unutmayın bağırsak sağlığı bağışıklığın merkezidir.
Prof. Dr. Erdal Topuz uyarıyor: Sabah doğru başlamak demek gün boyu sağlıklı olmak demektir. Özetle sabah önce su sonra sakin bir başlangıç sonra dengeli bir kahvaltı ve vücudunuza saygı. Sağlık küçük alışkanlıklarla başlar.