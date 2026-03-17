Sabah kalktığında herkesin yaptığı 5 büyük hata: Kendinizi bu yüzden yorgun hissediyorsunuz

Birinci büyük hata aç karnına kahve içmek.

Gece boyunca mide asidi yükselir. Midedeki asit seviyesi sabah uyandığımızda top seviyededir. Siz kahveyi içtiğinizde kortizol hormonu daha da artıyor. Bu ne demek? Mide yanması, gastrit, çarpıntı, huzursuzluk... Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki sabah ilk içilecek şey kahve değil sudur.