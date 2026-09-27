Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında gündeme getirdiği iddiaları ele aldı. Kaya çiftinin fondan elde ettiği öne sürülen kazançları rakamlarıyla aktaran Altaylı, 45 milyon dolarlık tutarın ardından 25 milyar doların geri kalanının kimlerden çıkacağını sorguladı.

“İDDİA KORKUNÇTU”

Zeynel Emre’nin iddiasına ilk başta inanmadığını belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Partili eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiayı ortaya atınca, ne yalan söyleyeyim ‘Yine altı boş bir iddia çıkacak ve bir araba tazminat ödemek zorunda kalacak’ diye düşündüm.

Çünkü iddia korkunçtu. Yeni Parti sözcüsü, bir siyasetçinin, bir eski bakanın Tera’dan akıl ötesi, izan dışı ve ahlaki olması çok da mümkün görünmeyen bir kazanç elde ettiğini söylüyordu.”

“MİLLETİN HAKKINA, PARASINA TENEZZÜL ETMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM”

Kaya’nın eğitim ve siyasi geçmişinden bahseden Altaylı, şöyle devam etti:

“Fatma Betül Sayan Kaya da öyle vasıfsız biri değildi. Bilkent Üniversitesi’nde burslu olarak okumuş, elektronik mühendisi olmuş, okulu derece ile bitirmişti. Ardından, tıp fakültesinden mezun olmuş, 28 yaşında AK Parti saflarında siyasete katılmış, 35 gibi genç sayılabilecek bir yaşta bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturmuştu. Üstelik sadece kendisi değil, ailesinin de pek çok ferdi memleketin önemli makamlarında oturuyordu.

Göz göre göre bir hırsızlık, bir dolandırıcılık çetesine dahil olmaz, milletin hakkına, parasına tenezzül etmez diye düşünüyordum. İçimden geçen ve Zeynel Emre’nin söylediklerinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünmemin arkasında bu düşünceler vardı.”

“5 AYDA YÜZDE 2000 KAZANÇ”

Kaya’nın fondan elde ettiği öne sürülen kazanca ilişkin rakamları paylaşan Altaylı, şunları söyledi:

“Öyle ya, hangi izan ve ahlak sahibi insan nisan ayında 1 milyon 432 bin dolar yatırıp, eylül ayında 28 milyon dolar olarak parasını geri alabilirdi. Dolar bazında 5 ayda yüzde 2000 kazanç elde eder ve bunun ahlaki olduğunu düşünebilirdi. Fatma B. Sayan Kaya’nın getirisi tam buydu. Zeynel Emre’nin iddiasına göre, 63 milyon TL koymuş, 5 ay sonra 1 milyar 344 milyon TL geri almıştı.”

EŞİNİN KAZANCINI DA GÜNDEME GETİRDİ

İddiaların Kaya’nın eşiyle ilgili bölümüne de değinen Altaylı, şöyle devam etti:

“Sadece kendisi olsa yine iyi. Eşi de yine Tera’ya nisan ayında 99 milyon TL yatırmış, eylül ayında 826 milyon TL alarak çıkmıştı. Fon batmadan hemen önce. Onun da yatırdığı para 2 milyon 250 bin dolardı. Çıkarken aldığı para ise 17 milyon 210 bin dolar. 5 ayda dolar bazında parasını 7’ye katlamıştı.”

“BU KADARININ YAPILMAYACAĞINA İNANMAK İSTEDİM”

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerinden iddialara neden inanmak istemediğini anlatan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Emekliler aç yaşarken, memurlar bırakın ayın sonunu ayın ortasını getiremezken, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları peş peşe fabrika kapatır, esnaf siftah yapamazken, aileler dağılır, genç kızlar kötü yola düşer, genç çocuklar torbacılık yaparken ‘Aileden sorumlu eski bakan’ bu kadarını da yapmaz dedim. Bu kadarının yapılmayacağına inanmak istedim. Yapmış.”

“BAŞKA KİMLER BÖYLE SERVET EDİNDİ?”

Kaya’nın görevinden ayrılması ve mal varlığına ilişkin iddialardan bahseden Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek kelime açıklama yapmadan istifa etti. Mal varlığı dondurulmuş diyorlar. İnşallah öyledir. Şimdi herkesin kafasında şu soru var. ‘Sadece Fatma Betül Sayan Kaya mı yapmıştır bu işi? Başka kimler böyle servet edindi?’”

“25 MİLYAR DOLARIN 45 MİLYONU ÇIKTI”

Yazısının sonunda 25 milyar dolarlık tutara dikkat çeken Altaylı, geri kalan paranın nereden çıkacağını şu sözlerle sorguladı:

“Öyle ya, bahsedilen para 25 milyar dolar. Fatma Betül Kaya’dan 45 milyon doları çıktı. Gerisi nereden çıkacak! Çıkacak mı!”