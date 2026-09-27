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Fon işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden affını isteyen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaya’nın MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrılma talebi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kaya’nın artık MYK ve MKYK üyesi olmadığını açıkladı.

MKYK WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILDI

Sözcü TBMM Şefi Veli Toprak’ın aktardığına göre, Kaya’nın görevlerinden ayrılmasının ardından parti yönetiminde de hareketlilik yaşandı.

Haberde, AK Parti Genel Sekreteri ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubuna Kaya’nın istifa ettiğine ilişkin mesaj gönderdiği, ardından Kaya’yı gruptan çıkardığı öne sürüldü.

ERDOĞAN AF TALEBİNİ KABUL ETTİ

Kaya, hakkında gündeme getirilen iddiaların açıklığa kavuşturulması ve yürütülecek sürecin herhangi bir tartışmanın gölgesinde kalmaması amacıyla siyasi sorumluluk aldığını belirterek tüm görevlerinden affını istemişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise talebin Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurarak Kaya’nın MYK ve MKYK üyeliklerinin sona erdiğini bildirdi. Çelik ayrıca iddiaların araştırılacağını ve hukuki süreç ile siyasi sorumluluğun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.