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Burger King’in yılın başında yenilediği Whopper, ABD’deki satışlara olumlu yansıdı. Şirketin aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yüzde 8,5 artarken, gözler McDonald’s ile süren rekabete çevrildi.

Burger King yöneticileri, şirketin bu yılın başlarında ikonik burgerinde yaptığı yenileme çalışmalarının, 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde ABD’deki aynı mağaza satışlarının yüzde 8,5 artmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Gazete Oksijen'in haberine göre, Wall Street Journal'ın haberine göre; Burger King’in ABD ve Kanada operasyonlarından sorumlu başkanı Tom Curtis, yaptığı açıklamada, "Birçok kişi uzun zaman sonra ilk kez geri geldiklerini söylüyor" diye konuştu.

MÜŞTERİ TRAFİĞİ GERİLEDİ

Rakibi McDonald’s ise ABD operasyonlarında çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Şirketin son dönemde sunduğu promosyonlar ve yürüttüğü pazarlama çalışmaları beklenen etkiyi yaratamazken müşteri trafiği de geriledi.

McDonald’s, ABD operasyonlarının başına yeni bir başkan getirerek toparlanma sürecini yönetmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni stratejisi kapsamında yiyecek kalitesini ve hizmeti geliştirmeye odaklanacak.

Curtis, Burger King’in rakiplerinden pazar payı kazandığını ve bunun bir bölümünün McDonald’s’tan geldiğini düşündüğünü söyledi. Curtis, yeni müşterileri Burger King’in “ömür boyu hayranlarına” dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Curtis, "Burger seven yeni nesil Burger King ile tanışıyor. Bu da önümüzdeki yıllar için büyüme alanımız olduğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

MCDONALDS MENÜSÜNÜ YENİLİYOR

McDonald’s da kendi menüsünü geliştirmek, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve yeni mağaza konseptleri oluşturmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Şirket, el yapımı kaplamayla hazırlanan yeni tavuk ürünlerini ve aralarında Red Bull içeren yeni içeceklerin de bulunduğu, parlak renkleriyle dikkat çeken bir içecek serisini test ediyor.

McDonald’s Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, bu hafta yatırımcılarla yapılan görüşmede, “Yiyeceklerin lezzetini ve kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Müşterilerimize sunduğumuz deneyimi de geliştireceğiz” dedi.

BURGER KİNG KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Burger zincirleri, markalarının öne çıkan ürünlerini geliştirerek rekabette avantaj sağlamaya çalışıyor. McDonald’s ve Burger King, son yıllarda menülerinin temel ürünlerinde kapsamlı değişikliklere gitti.

McDonald’s, 2023 yılında ABD’de Big Mac ve diğer temel burgerlerinin tariflerinde yeniliğe giderek daha sıcak ve daha sulu burgerler sunacağını duyurmuştu.

Restaurant Brands International bünyesinde faaliyet gösteren Burger King ise bu yılın başlarında Whopper’ın ekmeği, kutusu, mayonezi ve diğer bileşenlerinde değişiklik yaptı.

HİZMET KALİTESİNE ODAKLANDI

Curtis, Whopper’da yapılan yeniliklerin işe yaradığını ve şirketin artık müşteri hizmetlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Burger King’in ABD operasyonlarının başındaki Curtis, haftanın birkaç günü müşterilerden doğrudan telefonla geri bildirim almaya devam ettiğini belirterek, güler yüzlü hizmetin müşterilerin en sık dile getirdiği konuların başında geldiğini ifade etti.

Şirket, temmuz ayında Whopper’ın kalitesini garanti altına alacağını açıklamıştı. Buna göre müşteriler siparişlerinden memnun kalmadıkları takdirde burgerleri anında yeniden hazırlanacak ve müşterilere daha sonraki bir tarihte kullanabilecekleri ücretsiz bir Whopper verilecek.

Curtis, "Bir gün hizmet ve güler yüzlülük konusunda öne çıkan burger zinciri olacağımıza dair güçlü bir inancım var" şeklinde konuştu.