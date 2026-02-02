Bugün iktidara yakın medya organlarında D.M.Ç isimli kadının itirafçı olarak ifade verdiği iddia edildi.

İktidara yakın medya bu kişinin ifadesinde Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile para karşılığında birlikte olduğunu söylediğini iddia etti.

Bu konuyla ilgili yapılan haberlerde diğer haberlerden farklı olarak çok detay verilmedi.

Olayın 29 Ocak’ta gerçekleştiği öğrenildi.

29 Ocak’ta diğer fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarından farklı bir soruşturma numarasıyla operasyon yapıldı. Ancak diğer operasyonlarda olduğu gibi savcılık resmi bir açıklama yapmadı.

11 kişi bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi de D.M. Ç idi.

Gözaltına alınan kişilere savcılık sorgularında Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal’ın isimleri soruldu.

10 kişi “Fuhuşa teşvik etme, yaptırma ve aracılık etme” suçlarından tutuklandı.