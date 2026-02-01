İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla dün tutuklandı.

Raun hakkında gözaltı sürecinde TCK 216 kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile TCK 191 kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamaları da yer aldı. Soruşturma dosyasına daha sonra “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” iddiası da eklendi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Raun savcılıktaki ifadesinde, yaklaşık 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Raun, “Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” dedi.

HAMİLELİK VİDEOSU AÇIKLAMASI

Raun, sosyal medyada gündem olan hamilelik temalı videolarıyla ilgili de konuştu. Videoların yaklaşık bir buçuk yıl önce çekildiğini söyleyen Mika Raun, amacının kimseyle alay etmek olmadığını kadın doğum doktoruna gittiği için bu şekilde bir içerik hazırladığını söyledi.

FUHUŞ VE PARTİ İDDİALARINI REDDETTİ

Mika Raun, ifadesinde hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini, aracılık yapmadığını ve evinde uyuşturucu partileri düzenlemediğini iddia etti.