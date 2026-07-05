Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’na inişe geçtiği sırada, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve ülkenin kuruluşunun 250. yılı kutlamaları kapsamında atılan havai fişek uçağa çarptı.

PİLOT DURUMU ANINDA RAPOR ETTİ

Uçağın pilotu, iniş yaklaşması sırasında havai fişeğin uçağa isabet ettiğini bildirirken, olayın ardından güvenlik prosedürleri devreye alındı.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve yolcuların güvenliğinin tehlikeye girmediği belirtildi. Olayın ardından uçak teknik incelemeye alındı.

Yaşanan olay, havai fişek gösterilerinin hava trafiği üzerindeki risklerini bir kez daha gündeme getirdi.