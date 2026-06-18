Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Fabrikada kanlı hesaplaşma: Vardiya dehşetle bölündü - Resim : 1

Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı. İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada kanlı hesaplaşma: Vardiya dehşetle bölündü - Resim : 2

Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Fabrikada kanlı hesaplaşma: Vardiya dehşetle bölündü - Resim : 3

Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.