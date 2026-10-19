Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda daha üstün olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, yakaladıkları fırsatları iyi değerlendirdiklerini ve savunmada başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

'YİNE GOL YEMEDEN MAÇ KAZANDIK'

Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Fabinho, "Çok zor bir maç oldu, dengeli gitti. Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik. Savunmada herkes görevini iyi yaptı. Yine gol yemeden maç kazandık, bu çok önemliydi. Çok önemli 3 puan oldu." dedi.

'BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİBİYETTEN EMİNDİK'

Trabzonspor'daki eksik oyunculara rağmen sahaya galibiyet inancıyla çıktıklarını belirten Fabinho, "Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti." ifadelerini kullandı.

MAÇIN ADAMI OLARAK ERNEST MUÇI'Yİ SEÇTİ

Fabinho, Beşiktaş derbisinin en iyi oyuncusunun kim olduğu sorusuna ise Ernest Muçi yanıtını verdi.

Arnavut futbolcunun özellikle hücumdaki çalışkanlığına ve savunmaya yaptığı katkılara dikkat çeken Fabinho, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu."